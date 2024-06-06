По словам воина, Работино недавно получило статус "серой зоны".

Заместитель командира 65 отдельной механизированной бригады Тарас Михальчук с позывным "Испанец" рассказал, что сейчас происходит вокруг Работино, о захвате которого сообщали россияне 15 мая.

"Не буду говорить, с какой стороны у меня сейчас Работино, но оно здесь рядом есть. Хотя... населенного пункта как такового нет, он исчез: это просто прямой участок - на нем можно поле орать. Мы оборону держим в окопах, домов как таковых уже нет. А когда-то здесь школа была, до ста домов, церкви не было, она в Новопокровке (10 км к северо-востоку от Работино - УП), где сейчас враг. Такое маленькое село. Работино не захвачено, оно в "серой зоне", там и наши силы есть, и их", - отметил он в интервью "Украинской правде".

По его словам, Работино получило статус "серой зоны" фактически неделю назад - 13-17 мая. Военный объяснил, что это произошло из-за снарядного голода в ВСУ, ведь для активных наступательных или оборонительных действий нужна артиллерия.

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"Если нет артиллерии, то чем мы обороняемся? Живой силой, людьми. Все упирается в отсутствие сил и средств. Плюс эта клоунада по телевизору - "через две недели в Крыму будем", пропаганда уклонения. Знаете, будто кто-то это умышленно делает, чтобы люди не шли защищать Украину, а где-то себе в глубоком тылу оделись в вышиванку и говорили "я - украинец" под 100 грамм. Аж сердце кровью обливается. У нас из-за этого нет пополнения, а люди получают ранения, выдыхаются, им просто трудно, они по два года уже воюют. Как-то так", - отметил "Испанец".

Воин отметил, что нехватка снарядов на фронте была постоянной. Если ВСУ выстреливали 10 снарядов, то армия РФ - 100, 150, 200. По его словам, все зависит от дня, когда из 120-го миномета можно выстрелить то или иное количество мин.

"Сейчас ситуация стала чуть-чуть лучше, то бывает и десять на один миномет, и 20. Но, в противовес москалям, не могу я себе 100 снарядов в день на один миномет позволить. Вот сегодня нас штурмовали - каждый день идут штурмы - мы выстрелили 15. Вот такое. 82-й миномет, например, это вообще ни о чем. Им стрелять разве по большому скоплению пехоты, но он неточный. Чтобы стрелять по скоплению пехоты, надо сразу несколько минометов - три, четыре, пять. А вот 120-ый - лучше, точнее и эффективнее", - заверил Тарас Михальчук.

Кроме того, как говорит военнослужащий, Силы обороны используют на фронте европейские и американские боеприпасы. Он добавил, что сейчас очень эффективны FPV-дроны.

В то же время Михальчук вспомнил о том, что в 2023 году начиналось наступление ВСУ на Работинском выступлении.

"Это был июнь, начали его наша 65-я и 47-я бригада, легендарная "Магура" быстро потеряла свою возможность наступать. Здесь столько наминировано, столько километров нарыто, оборонительных сооружений, ДОТов, блиндажей, "зубов дракона" - и все это еще до "линии Суровикина". По тропе идешь: шаг влево, шаг вправо - подрываешься. Я не думал, что здесь будет наступление, думал, что будет демонстрационный отвлекающий маневр, как мы в 2022 делали (наступление на Нестерянку, село в 10 км к северо-западу от Работино - УП), когда было наступление на Харьков и на Херсон. А нет, здесь действительно пошли, и это был ужас!" - рассказывает "Испанец".

Он подчеркнул, что кроме мин, каждая посадка имела ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты - УНИАН).

"Это было просто самоубийство, из-за сплошного заминирования идти в лобовые атаки на посадки, которые россияне превратили в эшелонированные укрепрайоны. Я не понимал, как там можно было пройти! Потому что у меня за плечами уже был штурм Нестерянки в августе - сентябре 2022-го года, и там до полного контакта из пятнадцати бронетранспортеров М-113 у меня дошла только одна машина! Остальные подорвались на минных полях. И это не 2023, а 2022 год", - отметил замкомбата 65-й бригады.

Он добавил, что в таких случаях нельзя воевать техникой.

"А когда пошла "Магура" - я наблюдал за двумя штурмами, - это были просто лобовые атаки техникой", - сказал Михальчук.

По его словам, скорее всего, высшее руководство не знало о столь заминированном пути на Работино.

"Приходили ко мне полковники, генералы, я им все показывал, говорил, что я врать не собираюсь. Что в той точке вместо (украинского - УП) взводного опорного пункта, где должно быть 30 человек, стоит 4. Командиры рисовали, что у них там роты, батальоны, а этого не было вообще", - подытожил военный.

Работино - последние новости

Ранее руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне осуществили информационно-психологическую операцию по якобы "захвату" села Работино. По его словам, "группа захватчиков вывесила триколор в этом населенном пункте, а впоследствии появилась информация о "захвате" этого села". Он объяснил, что тогда произошло локальное ИПСО.

В свою очередь 18 мая аналитик Bild Юлиан Рёпке заявлял, что россияне захватили село Работино. Однако в Генштабе ВСУ не подтвердили тогда такую информацию.

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