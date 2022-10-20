Информацию сообщили местные жители.

Из оккупированного Берислава Херсонской области выехали коллаборанты с награбленным имуществом.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Из Берислава на Херсонщине выехали все коллаборанты вместе с семьями, скарбом, а кое - кто из них вывез даже мебель, сообщают местные жители", - говорится в сообщении.

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Ситуация на Херсонщне - что известно

Накануне боев за Херсон коллаборант Владимир Сальдо сообщил о намерении вывезти на левобережье Херсонщины и в Россию около 60 тысяч человек.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что оккупанты готовятся обстреливать оккупированный ими Херсон.

По данным Генштаба, утром 19 октября на временно занятой территории была проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины.

20 октября в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что существует высокая вероятность обстрелов мирного населения Херсонской области российскими оккупантами.

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