В результате вражеских "прилетов" никто не погиб, отметил глава Николаевской ОВА.

Российские оккупанты в четверг, 20 октября, обстреляли Николаев ракетами, запущенными из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Прилеты С-300 по городу. Без жертв и разрушений. Только газоны портят", - написал он.

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Противники с начала полномасштабного вторжения уже не раз обстреливали Николаев из различного вооружения, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

В частности, 18 октября стало известно, что ночью враги снова обстреляли Николаев ракетами из С-300. Противник попал в двухэтажный дом. Под завалами здания нашли тело мужчины.

20 октября Виталий Ким заявил, что ночью в Николаеве четыре дрона, запущенных российскими оккупантами, ударили по одному из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию.

Справка УНИАН. С-300 - это семейство советских зенитно-ракетных комплексов среднего радиуса действия. Эти ЗРК начали серийно производить в 1975 году. Максимальная дальность работы этих комплексов может составлять от 150 до 300 километров.

С-300 предназначен для уничтожения баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

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