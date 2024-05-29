По словам Романа Погорелого, российские оккупанты не отказались от "мясных штурмов".

Один из основателей проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что наступление россиян на Харьковскую область еще не закончилось, поскольку они не применили все свои силы, которые накопили на границе. По его словам, все сообщения о полной остановке оккупантов и срыв их наступления нужно воспринимать осторожно и подождать некоторое время, ведь пока не известно, бросят ли они все резервы в бой.

Погорелый рассказал, что сейчас на Харьковщине российские оккупанты активно действуют и пытаются использовать любую возможность продвигаться, не жалея собственных людей. В армии РФ остаются невыполненными задачи по взятию Липцев и Волчанска.

"Сейчас московиты там застряли благодаря победе украинских героев. Но враг сейчас подтягивает все, что только есть, особенно много пехоты, и только вот благодаря тому, что наши бойцы наносят поражения FPV-дронами и артиллерией по любому скоплению россиян, то действительно планы армии РФ срываются", - подчеркнул он в интервью изданию "Фокус". Видео дня

Эксперт считает, что еще рано делать какие-то выводы о количестве техники российской армии, об их запасах или возможности ее производить. Российские оккупанты бросают в бой все, сочетая старые советские экземпляры и новейшие типы оружия.

"Лезут из всех щелей, используют все что стреляет и ездит. Много случаев, когда позиции ВСУ штурмует современный российский Т-90М вместе с каким-то допотопным экземпляром. Надо понимать, что все это стреляет и убивает одинаково. На наше счастье, что они используют технику бессмысленно, потому что если бы они действовали умнее и взвешеннее, то у нас бы были бы проблемы", - объяснил Погорелый.

Он добавил, что российские войска не отказались от "мясных штурмов". Сейчас россияне продолжают действовать большими группами пехоты и могут себе позволить терять по тысяче солдат в боевых условиях, но при разумной тактике потери составляли бы не более сотни.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что сейчас ситуация на Харьковщине стабилизировалась, однако российские оккупанты не отказались от своих планов, ведь до этого они только "прощупывали" оборону ВСУ.

"Наступательная инициатива врага на Харьковщине была сбита, но обманывать себя, что здесь уже все хорошо, не стоит", - отметил он.

В Генштабе сообщили, что Вооруженные силы Украины имеют успех на отдельных участках фронта на Харьковщине. За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска поразили пункт управления врага, 17 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект россиян.

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