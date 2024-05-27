По словам замкомбата, сейчас действительно ситуация стабилизировалась, однако, не все так просто.

Ситуация в Харьковской области сейчас стабилизировалась, но российские войска не отказались от своих планов, более того, до этого они только "прощупывали" оборону ВСУ. Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Наступательная инициатива врага в Харьковской области была сбита, но обманывать себя, что здесь уже все хорошо, не стоит", - предупредил боец.

По его словам, сейчас действительно ситуация стабилизировалась, критического ничего нет, однако, не все так просто.

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"Враг не просто не отказался от своих планов – можно говорить, предыдущие шаги были прощупыванием нашей обороны. И ответ нам дался не очень легко", - добавил Жорин.

Наступление на Харьков 2024 - актуальная информация

Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ 27 мая, у Вооруженных сил Украины есть успех на отдельных участках фронта в Харьковской области.

Отмечалось, что на Харьковском направлении украинские воины сегодня отбили атаку агрессора в направлении Липцов: "Украинские подразделения воплощают меры по улучшению рубежей обороны".

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