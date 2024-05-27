ВСУ имеют успех на отдельных участках фронта на Харьковщине, - Генштаб

Украинские военные улучшают рубежи обороны в Харьковской области.

Вооруженные силы Украины имеют успех на отдельных участках фронта в Харьковской области.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений", - говорится в сводке.

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По данным Генштаба, в целом враг нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением 17 ракет, 61 авиаудар (в том числе с применением 98 КАБов), более 3400 обстрелов из различных видов вооружения, в том числе 102 - с применением реактивных систем залпового огня. Также противник применил более тысячи дронов-камикадзе и других ударных БпЛА.

В то же время, за минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили пункт управления противника, 17 районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов.

При этом, с начала этих суток произошло 29 боевых столкновений. Захватчики совершили 706 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, в том числе 24 - с применением РСЗО. Враг нанес три авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб. Еще 51 раз оккупанты атаковали дронами-камикадзе.

Как сказано в сводке, на Харьковском направлении украинские воины сегодня отбили атаку агрессора в направлении Липцов. "Украинские подразделения воплощают меры по улучшению рубежей обороны, на отдельных участках имеют успех", - отмечается в сводке.

В Генштабе уточняют, что за вчерашние сутки россияне потеряли на этом направлении 191 оккупанта, среди которых 63 человека - это безвозвратные потери. Кроме того, украинские воины уничтожили два танка, две артиллерийские системы, девять БпЛА и 11 автомобилей и семь единиц спецтехники. Нанесены поражения также по 24 блиндажам противника.

Кроме того, на Купянском направлении с начала суток противник четыре раза пытался улучшить тактическое положение. Напряженная ситуация в районе Петропавловки. В районах населенных пунктов Степная Новоселовка и Невское атаки отбиты. Продолжается бой в районе Грековки. Ситуация контролируемая.

"За минувшие сутки на Купянском направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 114 человек, из них 42 - безвозвратные. Уничтожена одна зенитная установка, одна МТ-ЛБ и два склада боеприпасов. Повреждена еще одна артсистема противника", - говорится в сводке.

Также, на Северском направлении украинские воины отражали пять штурмовых действий захватчиков. Остановлено три атаки. Продолжаются боевые столкновения в районах Спирного и Выемки. Ситуация напряженная.

На Краматорском направлении противник совершил неудачную попытку атаковать в районе Клещеевки.

Вместе с тем, на Покровском направлении Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника. Продолжаются боевые действия вблизи населенных пунктов Сокол, Уманское и Невельское. Отбита атака в районе Новоалександровки.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на этом направлении враг потерял 263 человека убитыми и ранеными. Уничтожен танк оккупантов, шесть боевых бронированных машин, два авто и два миномета. Кроме того, поврежден один танк, БТР и три автомобиля.

К тому же, на Кураховском направлении продолжается четыре боевых столкновения в районах Красногоровки, Новомихайловки, Парасковиевки и Константиновки. Ситуация динамичная и остается под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении сегодня ведется оборонительный бой неподалеку Старомайорского. Ситуация контролируемая.

При этом, на Ореховском направлении штурмовых действий противника не происходило. В то же время агрессор осуществляет интенсивное огневое воздействие на позиции украинских войск с целью вытеснения личного состава с переднего края обороны.

На Приднепровском направлении, а именно - на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражены две атаки врага в районе села Крынки. Потерь позиций не допущено.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, ранее командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко заявил, что Силы обороны готовятся к возможному наступлению РФ на новых участках фронта. Сейчас войска РФ на Харьковском направлении сосредоточились на захвате Волчанска, но сил и средств у противника достаточно для того, чтобы открыть еще один участок фронта для наступательных действий.

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