По словам военного, сейчас они не могут ничего сказать о первой линии обороны на севере Харьковщины, потому что она находится под оккупацией.

Первая линия обороны на севере Харьковской области сейчас в оккупации. Во время прорыва государственной границы враг, возможно, знал, на каком направлении нет минных заграждений. Об этом рассказал командир разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в эфире КИЕВ24.

"Я непосредственно своими глазами видел прорыв государственной границы, когда 9-го мая это произошло. И я наблюдал, как они проезжали сквозь сетку-рабицу и не подрывались на минных заграждениях. У меня возникли два вопроса: во-первых, были ли там вообще минные заграждения, во-вторых, знали ли они, где ее нет. Поэтому, так или иначе должна была разбираться Служба безопасности", - сказал он.

По словам военного, сейчас они не могут ничего сказать о первой линии обороны на севере Харьковщины, потому что она находится под оккупацией.

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"Но я вам скажу, положительный эффект. Несмотря на то, что меня все там обвиняли в ИПСО, и вы видели, что я был прав. ГБР назвала 28 подозреваемых среди военнослужащих разного состава", - рассказал командир разведывательного подразделения ВСУ.

Прорыв украинской границы - расследование

Как сообщал УНИАН, работники Госбюро расследований начали досудебное расследование по факту прорыва войсками Российской Федерации государственной границы в Харьковской области.

В бюро проинформировали, что сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз. В ГБР подчеркнули, что 10 мая 2024 года оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы Украины с РФ, нанеся потери ВСУ и мирному населению.

В рамках досудебного расследования бюро комплексно проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и тому подобное. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.

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