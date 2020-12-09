Украинские военнослужащие обнаружили инженерное оборудование позиций противником вблизи Водяного.

На Донбассе сегодня оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

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"С начала текущих суток, 9 декабря, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня", - говорится в посте.

Так, по украинским позициям неподалеку Талаковки российско-оккупационные войска дважды открывали провокационный огонь из гранатометов различных систем, а вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета.

Для корректировки огня из автоматического станкового гранатомета враг применил беспилотный летательный аппарат со стороны населенного пункта Минеральное.

"Всего несколько выстрелов из стрелкового оружия понадобилось украинским воинам, чтобы сбить БпЛА противника после пересечения линии разграничения", - добавили в штабе.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов нет.

Вместе с тем украинскими военнослужащими был выявлен факт инженерного оборудования позиций противником в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Водяное.

"Возле Луганского, для инженерного оборудования позиций с продвижением в сторону наших подразделений, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили три подрыва с использованием зарядов разминирования", - сообщили в штабе.

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Автор: Татьяна Поляковская