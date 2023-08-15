В него войдут боеприпасы, грузовики и оборудование для разминирования.

Швеция планирует предоставить Украине уже 13-й пакет военной помощи. Его стоимость составляет 3,4 млрд шведских крон (примерно 287 млн евро).

Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон на специальной пресс-конференции, пишет SVT. Он также поблагодарил партии в парламенте за "хороший диалог" по принятию помощи. Йонсон ожидает, что Риксдаг одобрит пакет на этой неделе.

"Контрнаступление сейчас в активной фазе. Мы должны готовиться к тому, что эта война будет затяжной и иметь долгосрочную перспективу, чтобы мы могли поддерживать то оружие и системы, которые передаем", – подчеркнул министр.

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В этот пакет войдут, в частности, боеприпасы и запчасти к системам Stridsfordon 90 и Archer, а также грузовики и оборудование для разминирования. Йонсон отметил, что важно поддерживать украинскую ПВО, а потому Швеция предлагает продать США ракеты AMRAAM "воздух-воздух", чтобы их потом передали Украине.

Война в Украине - помощь Швеции

В этом году Швеция продолжила поддерживать Украину в войне против РФ. Как сообщал УНИАН, в январе Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки Archer и противотанковое оружие.

В марте правительство Швеции заявил о готовности передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer и 10 танков Leopard 2.

Впоследствии стало известно, что Швеция обучила целую бригаду ВСУ на западной технике.

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