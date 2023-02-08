Речь идет о ПТРК, оборудовании для разминирования и шведских боевых машинах пехоты CV 90.

Шведский парламент 8 февраля одобрил инициативу правительства предоставить Украине 4,3 миллиарда шведских крон (406,7 миллиона долларов) на усиление обороноспособности.

Швеция передаст Украине военное оборудование, без которого их собственная армия сможет обойтись в течение определенного периода. Речь идет о ПТРК, оборудовании для разминирования и шведских боевых машинах пехоты CV 90.

Известно, что эта помощь состоит из трех частей, и одна из них будет отведена самоходным артиллерийским установкам Archer – для их отправки требуется дополнительная подготовка. Шведский премьер Ульф Кристерссон поручил провести такую подготовку.

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Общий объем помощи Украине со стороны Швеции с февраля 2022 года без учета последнего пакета уже превысил 900 миллионов евро, из них более 570 миллионов евро – военная поддержка.

Напомним, Германия и Швеция ведут переговоры о новом пакете вооружений для Украины, согласно которому Стокгольм поставит ракеты ПВО и пусковые установки для немецких систем IRIS-T.

Поставки оружия от Швеции для ВСУ

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что защитники Украины получат 12 САУ Archer. На вооружении Швеции в общей сложности состоит 48 этих САУ.

В предыдущем пакете военной помощи от Швеции были системы ПВО и зимняя одежда для ВСУ.

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