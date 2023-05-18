Домой вернулись несколько тысяч украинских солдат, обученныха на шведских танках, БМП и гаубицах.

Украинская бригада прошла обучение в Швеции на современных танках и артиллерии, после чего в начале мая вернулась в Украину, чтобы участвовать в ожидаемом контрнаступлении. Об этом пишет шведское издание SVT.

Источники журналистов подтвердили, что украинская бригада численностью от 3000 до 5000 человек проходила подготовку на танках Stridsvagn 122 (шведская лицензионная версия Leopard 2A5), шведских БМП Stridsfordon 90 и шведских САУ Archer.

Утверждается, что учения проходили в контексте подготовки к большому украинскому контрнаступлению. Участвовавшие в тренировках солдаты вернулись в Украину в начале мая.

Видео дня

Издание отмечает, что официальные представители шведской армии отказались комментировать информацию о подготовке целой украинской бригады в Швеции, но "источники с хорошей достоверностью" подтверждают эти факты.

Если информация правдива, то это первые украинские солдаты, которые прошли обучение на территории Швеции. Ранее шведские офицеры помогали обучать новобранцев-украинцев на полигонах в Великобритании.

Украинское контрнаступление – что известно

По словам президента Зеленского, украинское контрнаступление начнется уже "скоро", но точные сроки называть нельзя. В любом случае, его начало Россия ощутит довольно быстро, говорит президент. О том, что можно считать успехом такого контрнаступления, можно будет рассказать только после его окончания, потому что заявленные цели позволят РФ подготовить оборону.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что успешные контратаки ВСУ на тактическом уровне в районе Бахмута можно считать прелюдией к собственно самому контрнаступлению.

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