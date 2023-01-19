Стокгольм отправит Киеву 50 CV90 и 12 САУ Archer.

Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и противотанковое оружие.

Как сообщило издание The Local, на пресс-конференции в четверг, 19 января, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о свежих поставках техники в Украину для защиты от российской агрессии. Сюда относится и "первое решение о начале отправки артиллерийской системы Archer в Украину". Точное количество САУ, которые получат ВСУ, пока не разглашается. Министр обороны Швеции Поль Йонсон попросил вооруженные силы страны предоставить рекомендацию относительно количества упомянутой техники, которая находится на хранении и может быть отправлена в Украину.

Напомним, Archer — один из лучших представителей в своей нише. Эта самоходная артиллерийская установка стреляет на дистанцию до 60 километров, выпускает 21 снаряд за 2,5 минуты, разворачивается и сворачивается за 30 секунд.

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Свежий пакет военной техники также включает 50 бронемашин CV-90 и переносные противотанковые комплексы NLAW. Кристерссон дал следующий комментарий относительно поставок: "Военная поддержка имеет решающее значение, она может определить, кто перехватит инициативу этой зимой [на фронте]".

Поставки оружия Украине от Швеции: последняя информация

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что ВСУ получат 12 Archer. На вооружении Швеции в целом находится 48 этих САУ.

По словам эксперта Defence Express Олега Каткова, Archer — это самые революционные самоходные артиллерийские установки из всех существующих. Они полностью автоматизированные – нужно лишь заложить снаряды в механизм заряжания.

В предыдущем пакете военной помощи от Швеции были системы ПВО и зимняя одежда для ВСУ.

А вот истребители Gripen государство не собирается предоставлять. Об этом заявил министр обороны Йонсон на брифинге в Одессе 11 декабря.

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