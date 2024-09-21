В Харьковской области враги потеряли, в том числе две бронемашины пехоты.

Продолжается война в Украине, и в Вооруженных силах показали, как наши воины остановили попытку штурма со стороны российских захватчиков в Харьковской области и "минусовали" вражескую бронетехнику.

Враги потеряли две бронемашины пехоты и танк, сообщил "СтратКом ЗСУ" в Telegram и опубликовал видео уничтожения техники противника. "Бойцы Третьей штурмовой и других дружественных подразделений остановили вражеский штурм...", - говорится в сообщении.

В 3 отдельной штурмовой бригаде ранее опубликовали такой же видеоролик и отметили, что на нем показаны новые кадры с FPV-дронов, на которых видно ликвидацию российской колонны.

"Это вражеский штурм на Харьковщине, на который россияне ехали танком и двумя бехами. Всю технику атаковали и уничтожили бойцы Третьей штурмовой. Точные попадания и броня остановила движение. На открытой местности выполнили контрольные поражения и окончательно разобрали колонну", - поделились в 3 ОШБр.

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По сведениям Генштаба ВСУ, в течение последних трех дней на Харьковском направлении, россияне атакуют наших бойцов возле города Волчанск. Украинские воины дают достойный отпор противнику.

В конце августа военный из 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк" поделился, что захватчики атакуют Волчанск преимущественно с помощью малых пехотных групп, поскольку наши воины усложнили им возможность применять бронетехнику.

Россияне на нашей территории несут серьезные потери среди живой силы и техники. Общие потери РФ на 21 сентября 2024 года таковы - ликвидировано 640920 оккупантов, а также уничтожено 8746 их танков и 17170 боевых бронированных машин.

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