Силы обороны Украины смогли перекрыть врагу логистический путь в город.

Российские войска атакуют Волчанск с помощью малых пехотных групп, поскольку ВСУ лишили их возможности использовать бронетехнику. Об этом сказал военнослужащий с позывным "Историк" 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко в эфире телемарафона.

Он отметил, что город Волчанск находится под контролем Сил обороны Украины, но оккупанты продолжают штурмовые действия, используя в основном малые пехотные группы, потому что мобилизационный ресурс вражеской армии очень большой.

"В самом Волчанске использование врагом бронетехники невозможно, поскольку Силы обороны Украины смогли перекрыть логистический путь врага в город", - рассказал боец.

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По его словам, российская оккупационная армия не оставляет попыток проведения наступательных действий в Волчанске и его окрестностях.

"Активность врага по использованию авиации в последнее время несколько упала, очевидно, из-за начала операции Сил обороны в Курской области", - сказал он. При этом отметил, что враг применяет ствольную и реактивную артиллерию, а также ударные и разведывательные дроны.

На вопрос по поводу заблокированных оккупантов на агрегатном заводе в Волчанске, "Историк" отметил, что пока проходит операция Сил обороны Украины вокруг этого объекта, ситуацию комментировать не может.

Переброска российских подразделений из Украины в Курскую область - что известно

Украина 6 августа начала операцию в Курской области РФ.

По информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, по состоянию на 27 августа украинские войска взяли под контроль сотню населенных пунктов. Также Россия перебросила на Курское направление около 30 тысяч своих военнослужащих и эта цифра растет.

Аналитики Deep State отмечали, что Россия перебросила в Курскую область очень много различных подразделений, в частности, из Волчанска. Эти переброски были очевидными и логичными, ведь они находятся ближе к Курской области.

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