Штурмовая авиация Воздушных сил ВСУ "отблагодарила" российским оккупантам за Еленовку.

Штурмовая авиация Воздушных сил ВСУ изрядно "отблагодарила" оккупантам. На нескольких стратегических направлениях нанесены мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое есть в наличии.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

"Уничтожены два полевых склада боеприпасов, два ротних опорных пункта, до двадцати единиц боевой бронированной техники, десятки орков", - уточняется в сообщении.

Истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил продолжают контролировать воздушное пространство, подконтрольное Украине. В частности, зенитным ракетным подразделением Воздушных сил уничтожена очередная цель - беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

"Также, на Изюмщине, была боевая работа по истребителю оккупантов Су-30см, который, собственно и атаковал наши штурмовики Су-25. К сожалению, сбить истребитель рашистов не удалось из-за большого расстояния, впрочем благодаря этой боевой работе зенитчиков, Су-30 было отогнан, что позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов", - отмечается в сообщении.

Как сообщает УНИАН, украинские защитники продолжают устранять российских оккупантов с помощью самого разнообразного оружия. Недавно они уничтожили экипаж танка снарядом, сброшенным с беспилотника.

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