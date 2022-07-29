В частности, украинские воины отбили штурм в направлении Вершины и Семигорья и нанесли потери россиянам в районе Водяного, Песков и Авдеевки.

На Донбассе продолжаются активные боевые действия с российскими оккупантами. Так, за последние сутки Вооруженные Силы Украины отбили штурм врага в направлении Вершины и Семигорья и нанесли потери россиянам в районе Водяного, Песков и Авдеевки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении осуществляет обстрелы неподалеку Шумов, Бахмутского, Берестового, Покровского, Соледара, Яковлевки, Бахмута, Веселой Долины, Травневого, Зайцево и Вершины. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Соледара и Веселой Долины. Вражеские штурмовые и наступательные действия в направлении Вершины и Семигорья наши воины успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

На Краматорском направлении активных действий со стороны врага не отмечалось. Противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка, Спорное, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Звановка и Верхнекаменское. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного.

Боевой, численный состав и характер действий группировки противника, также ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем враг нанес удары из ствольной и реактивной артиллерии в районах Песков Черниговской области и Журавки Сумской области. Продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

Вместе с тем вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением.

"На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии соприкосновения, враг нанес авиаудар неподалеку Новоандреевки. Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел", - говорится в сообщении.

На Южнобугском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Карьерный, Осокоровка, Благодатное, Кобзарцы, Красная Долина, Лепетиха, Андреевка, Большое Артаково, Веселый Кут, Партизанское, Шевченково, Мирное, Широкое, Прибугское, Луч, Посад-Покровское, Любомировка, Степная Долина, Таврическое и Александровка. Враг нанес авиационные удары вблизи Большого Артаково, Белогорки и Потемкино.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по опорным пунктам и скоплениях живой силы и техники врага.

Напомним, по данным Института изучения войны, российская группировка в Донецкой области, вероятно, пытается извлечь выгоду из недавних незначительных успехов на юго-востоке от Бахмута продолжая попытки продвижения в этом районе. Однако возможность взятия Бахмута при этом эксперты считают маловероятной.

Напомним, по мнению экспертов, РФ сейчас сможет выдержать только две наступательные операции на Донбассе.

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