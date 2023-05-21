К поздравлениям также присоединился ближайший соратник Пригожина Трошев.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин постебал министра обороны обороны РФ Сергея Шойгу в день его рождения.

В праздничном "поздравлении" Пригожин упомянул обо всех должностях и регалии Шойгу, но намеренно не упомянул о его военной карьере и достижениях в должности министра обороны России. К поздравлениям также присоединился соратник Пригожина Андрей Трошев.

"Надеемся, что вы и дальше будете радовать окружающих вашей счастливой улыбкой", - иронично говорится в "поздравлении".

Кроме того, Пригожин и Трошев потроллили Шойгу подарком - по случаю дня рождения министру обороны подарили книгу "8 лет с Вагнером".

Пригожин против Шойгу

Главарь "Вагнера" постоянно враждует с министром обороны РФ. Несколько дней назад главарь "Вагнера" Пригожин обострил конфликт с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На этот раз он неожиданно пригласил главу Минобороны в Бахмут Донецкой области, за который идут тяжелые бои.

Он пригласил Шойгу в Бахмут публично, заявив о том, что украинские воины прорвали фланги, за которые отвечали подразделения ВС РФ.

Шойгу так и не приехал, но "засветился" в более безопасном Мариуполе. Тогда Пригожин прокомментировал это иронично, заявив, что Бахмут - "не туристический маршрут".

Вас также могут заинтересовать новости: