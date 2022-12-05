Сами оккупанты называют этот экипаж "одним из самых результативных".

Вчера, 4 декабря, украинские зенитчики "приземлили" вражеский вертолет Ка-52. Его экипаж был одним из лучших в армии оккупанта. Оба летчика ликвидированы.

Как сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", вражеским Ка-52 управлял экипаж "Бороды" - "самый результативный экипаж группировки".

"Ждем фамилии кого приземлили. Хороших коршунов Путина поджарили. Слава воинам Украины", – написал "Штирлиц".

Видео дня

Оккупанты в своем паблике уточнили, что экипаж "Бороды" имел шесть орденов Мужества на двоих. После ликвидации оккупантов представили к высшей награде и наивысшему званию Российской Федерации - к золотым звездам героев посмертно.

Ликвидацию экипажа подтвердили и воздушные силы Украины. "Из-за поребрика есть подтверждение сбития Ка-52 воинами Днепровской зенитной ракетной бригады 4.12.22! Уничтожен экипаж "Бороды" – "владельцев" шести орденов "Мужества", - сообщили воины.

Успехи ВСУ: воины "приземлили" вражеский "Аллигатор"

Вчера украинские защитники сбили очередной российский вертолет Ка-52. Операцию осуществил подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток".

Уничтожение вражеской "птички" сняли на видео. На борту этого "Аллигатора" находился один из лучших экипажей.

Вас также могут заинтересовать новости: