Воины бригады уже атакуют российских оккупантов модифицированными дронами-бомбардировщиками.

В Вооруженных силах Украины создали новый дрон-ружье на базе Lucky Strike. Он предназначен для уничтожения вражеских беспилотников.

О новой разработке рассказали Сухопутные войска ВС Украины на своей странице в Facebook.

"Техническая инновация, внедренная инженерами 4-го механизированного батальона позволяет методично уменьшать популяцию вражеских "мавиков" над линией соприкосновения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что воины бригады уже атакуют российских оккупантов модифицированными дронами-бомбардировщиками. БПЛА, которые вооружены гранатометами и автоматами, уже применяются подразделениями Отдельной президентской бригады. Теперь эта линейка пополнилась дроном Lucky Strike с закрепленным дробовиком.

Воины рассказали, что уничтожение вражеских "мавиков" остается очень актуальной задачей. По их словам, у россиян сейчас очень много таких коптеров.

Украинские дроны - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что в подразделениях Вооруженных сил Украины теперь будут использоваться беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства. Они могут развивать скорость до 150 километров в час.

Кроме того, к эксплуатации в ВСУ допустили новые FPV-дроны "Ведьмак". Большая часть комплектующих нового беспилотного авиационного комплекса - отечественного производства.

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