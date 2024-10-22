В этом контексте речь идет о возможности привлечения военных из Северной Кореи.

На территории Курской области возникла оперативная пауза. Врагу не хватает до 12 тысяч военных, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, сказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала Киев24.

"Российские пропагандисты рассказывают, что это российская армия накапливает резервы и ресурсы. Но я думаю, что ситуация гораздо хуже. Враг понес серьезные потери и ему нужно минимум 10-12 тысяч, чтобы иметь тотальное преимущество на этом участке фронта и чтобы коренным образом решить вопрос Курской оффензивы украинских Сил обороны", – отметил он.

По его словам, сегодня в Курской области сосредоточено до 40 тысяч вражеских сил и средств и это "кратно больше, чем наших сил, которые там выполняют определенную задачу". При этом он подчеркнул, что даже такое преимущество не дало врагу каких-то результатов – сначала россияне двинули вперед, но потом застряли.

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Селезнев отмечает, что российская армия не имеет возможности дернуть с других участков такое количество личного состава. И здесь на повестку дня выходит вопрос о северокорейских солдатах – именно о таком количестве военных из Северной Кореи идет речь.

"На сегодня на территории России уже находится 1500-1600 северокорейских военных. Опять же такой вопрос логистики и перемещения с Дальнего Востока в Курскую область, особенно, если их будут перемещать вместе с бронетехникой, то это займет до 4 недель", – отметил эксперт.

По его словам, вряд ли в ближайшее время ситуация в Курской области может быть коренным образом изменена из-за нехватки соответствующих ресурсов у россиян.

Военные КНДР в войне РФ против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть информация о подготовке двух подразделений военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по 6 тысяч человек, которых РФ может привлечь к войне. По его словам, это вызов, но Украина знает как на него ответить. При этом президент добавил, что важно, чтобы от этого вызова не прятались и все партнеры.

Военный эксперт Павел Нарожный отмечал, что количество войск, которые Северная Корея отправила на войну в Украину, вряд ли будет иметь критический эффект на фронте.

По его словам, речь идет о 12 тыс. бойцов. Но группировка врага в Украине составляет примерно в 500 тыс. бойцов. То есть эти 10 тыс. – это 2%, в пределах статистической погрешности.

Кроме того, Северная Корея не воевала с 50-х годов, хоть они всегда готовились к войне, но опыта ведения боевых действий у них нет. Эксперт добавил, что как-то разбавить российское войско корейским нереально, ведь есть очень большая проблема – языковой барьер.

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