Россия станет первым местом дислокации боевых пилотов Северной Кореи за рубежом со времен войны во Вьетнаме.

Северная Корея отправила на помощь России в ее войне против Украины не только сухопутные войска. В РФ также прибыли пилоты-истребители, которые могут управлять российскими военными самолетами, пишет Newsweek со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Чиновник из правительства Южной Кореи заявил, что в прошлом месяце Пхеньян отправил пилотов-истребителей во Владивосток на Дальнем Востоке России. Произошло это накануне первого развертывания северокорейских сухопутных войск 8 октября.

"Это может быть связано с тренировками на российских боевых самолетах, поставляемых в Северную Корею. Но не исключено, что Россия, пострадавшая от нехватки пилотов во время российско-украинской войны, обратилась за помощью к Северной Корее", – говорится в материале.

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Отмечается, что Россия станет первым местом дислокации боевых пилотов Северной Кореи за рубежом со времен войны во Вьетнаме. Пилоты из КНДР также действовали в Сирии и Египте во время войны Судного дня 1973 года.

Издание Newsweek обратилось в посольство Северной Кореи в Китае за комментарием.

КНДР помогает РФ в войне против Украины

Южнокорейская разведка ранее заявляла, что КНДР отправила в Россию тысячи своих военных, а также представителей элитного подразделения. Обозреватель BILD Петер Тиде называет их "боевыми рабами", поскольку они воспитывались в информационном вакууме без какого-либо внешнего воздействия.

Из-за помощи Пхеньяна Москве Южная Корея может впервые отправить Украине наступательное оружие. До этого страна оказывала Киеву только экономическую и гуманитарную помощь, а экспорт оружия воюющим странам Республика Корея не осуществляет.

Также Южная Корея пообещала принять "поэтапные меры" против Северной Кореи и России из-за углубления военного сотрудничества и призвала КНДР немедленно вывести свои войска из России.

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