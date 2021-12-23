Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение руководителю российской частной военной компании "Вагнер", который командовал боевыми действиями против сил АТО под Дебальцево.

Как сообщили в пресс-службе СБУ его подозревают в причастности к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведение агрессивной войны.

Отмечается, что подозреваемым является российский гражданин, возглавивший ЧВК для осуществления скрытых военных операций РФ.

Читайте такжеВ РФ вербуют наемников для "освобождения Новороссии" - росСМИПо данным следствия, в период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

"Причем злоумышленник действовал по предварительному сговору с высокопоставленными должностными лицами Вооруженных Сил РФ и под их контролем", - отметили в ведомстве.

Мужчина командовал подчиненными ему подразделениями боевиков ЧВК "Вагнер", которые совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных сил Украины.

Правоохранителями задокументированы факты интенсивного обстрела боевиками "Вагнера" украинских позиций на Дебальцевском направлении.

Уточняется, что в этих боях участники ЧВК понесли значительные потери из-за отпора подразделениями ВСУ.

По информации следствия, во время пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей руководитель вражеской группировки координировал свои действия с бывшим командующим 2-го армейского корпуса РФ.

"На основании полученных доказательств противоправной деятельности, злоумышленник подозревается в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил о возможности введения санкций против боевиков российской частной военной кампании "Вагнера".

Тогда Боррель заявил, что действия российских наемников в африканских странах приводят к ухудшению ситуации безопасности и усилению миграционных потоков в ЕС.

13 декабря в Европейском Союзе официально ввели санкции против российской частной военной кампании "Вагнер" и ее представителей.

Наемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск, в частности в Сирии и на востоке Украины. Украинские разведчики их впервые зафиксировали на Донбассе еще в 2014 году. При этом официальный Кремль отрицает существование ЧВК "Вагнер".

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