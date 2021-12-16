Гитанас Науседа считает, что надо приложить все усилия, чтобы сделать невозможным нападение России на соседние страны.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что из-за действий России в Европе наблюдается самая опасная ситуация за последние 30 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе перед началом заседания Европейского совета на уровне глав государств и правительств стран-членов Евросоюза.

"К сожалению, мы видим сосредоточение и усиление российских военных сил вдоль украинской границы. И, вероятно, мы сталкиваемся с самой опасной ситуацией за последние 30 лет. Я говорю не только об Украине, но я говорю о восточном рубеже НАТО, о балтийских странах. И я думаю, мы должны все сделать, что в наших силах, для того, чтобы сделать невозможным худший сценарий, который, к сожалению, мы не можем исключить. Этот сценарий возможен - военное вмешательство на территорию Украины", - заявил Науседа.

В то же время, по его убеждению, в ЕС есть достаточно инструментов для того, чтобы остановить Россию с ее агрессивным поведением.

"Прежде всего, мы должны говорить о секторальных и также экономических санкциях, которые возможны", - подчеркнул президент Литвы.

Также он сказал, что определенная информация относительно вероятных сценариев развития событий на границе Украины и РФ обсуждалась между лидерами стран "Бухарестской девятки" и президентом США Джо Байденом.

Говоря об инструментах и мерах, которые Евросоюз может применить, он отметил, что ЕС - это лишь часть решения, потому что еще надо говорить о НАТО как об активной организации по обороне и сдерживанию.

Кроме того, он считает, что надо обращать внимание на полную интеграцию Беларуси в военную систему России, что позволяет россиянам использовать территорию Беларуси как возможный плацдарм для нападения на соседние страны.

"Это ограничивает наше время для реагирования на эти вероятные события. Поэтому, я считаю, что НАТО должно внести изменения в свои планы, оборонные стратегии, принимая во внимание, что там происходит", - добавил Науседа.

Вместе с тем, по его мнению, пока еще можно повлиять на Россию, и надо использовать каждую возможность, чтобы изменить ее решение с наиболее пессимистичного на наиболее оптимистичное.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря лидеры всех 27 стран-членов ЕС в Брюсселе обсудят наращивание военных сил России на границе с Украиной.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в своем письме-приглашении принять участие в заседании Евросовета подчеркнул, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену в ответ".

15 декабря президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель заявили, что в Евросоюзе подготовили "серьезные санкции" в случае новой агрессии России против Украины. "Наше сообщение очень четкое: если Россия прибегнет к дальнейшим агрессивным действиям против Украины, цена будет тяжелой, а последствия серьезными", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По данным журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, ожидается, что лидеры ЕС продлят еще на полгода действие экономических санкций против Российской Федерации.

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Возможная эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Виталий Саенко