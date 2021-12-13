Совет ЕС утвердил санкции против группы членов частной военной компании "Вагнера" и трех энергетических компаний, связанных с ней.
Читайте такжеУ Зеленского заявили, что США переложили в другую "корзину" санкции против "Северного потока-2" и планы отключить РФ от SWIFTОб этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте.
"Санкции против группы "Вагнера", 3 энергетических компаний, а также 8 человек, связанных с группировкой наемников, утверждены", - написал журналист.
Он отметил, что решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС.
Напомним, 15 ноября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил о возможности введения санкций против боевиков российской частной военной кампании "Вагнера".
Тогда Боррель заявил, что действия российских наемников в африканских странах приводят к ухудшению ситуации безопасности и усилению миграционных потоков в ЕС.
Наемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск, в частности в Сирии и на востоке Украины. Украинские разведчики их впервые зафиксировали на Донбассе еще в 2014 году. При этом официальный Кремль отрицает существование ЧВК "Вагнер".