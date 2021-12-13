Под санкции попали также три связанные с ней компании.

Совет ЕС утвердил санкции против группы членов частной военной компании "Вагнера" и трех энергетических компаний, связанных с ней.

Читайте такжеУ Зеленского заявили, что США переложили в другую "корзину" санкции против "Северного потока-2" и планы отключить РФ от SWIFTОб этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте.

"Санкции против группы "Вагнера", 3 энергетических компаний, а также 8 человек, связанных с группировкой наемников, утверждены", - написал журналист.

Он отметил, что решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС.

Напомним, 15 ноября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил о возможности введения санкций против боевиков российской частной военной кампании "Вагнера".

Тогда Боррель заявил, что действия российских наемников в африканских странах приводят к ухудшению ситуации безопасности и усилению миграционных потоков в ЕС.

Наемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск, в частности в Сирии и на востоке Украины. Украинские разведчики их впервые зафиксировали на Донбассе еще в 2014 году. При этом официальный Кремль отрицает существование ЧВК "Вагнер".

Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Екатерина Малюга