Жозеп Боррель заявил, что действия российских наемников в африканских странах приводят к ухудшению ситуации с безопасностью и усилению миграционных потоков в ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о возможности введения санкций против боевиков российской частной военной кампании "Вагнера".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Боррель отметил, что сегодня министры обсудили ситуацию в африканском регионе Сахель, и, в частности, убийство 20 солдат в Буркина-Фасо, произошедшее 14 ноября. По его убеждению, нестабильность в этом регионе влияет не только на страны в этой части мира, но и на страны Евросоюза. В частности, это связано с потоками мигрантов и ухудшением ситуации с безопасностью.

Боррель сказал, что ЕС должен продолжать воплощать стратегию в отношении региона Сахель, в частности, отреагировать на ухудшение ситуации в Мали, где еще в феврале должны были состояться выборы, которые были перенесены. По его словам, против лиц, создающих препятствия для передачи власти в Мали в переходный период, будут введены санкции.

Читайте такжеВ ЕС согласились ввести новые санкции против Беларуси - журналист"Как следствие, мы согласились начать специальный механизм ограничительных мер для Мали... Мы также подняли тему возможной причастности группы "Вагнера", и наблюдался широкий консенсус относительно того, чтобы предпринять дополнительные меры против этой группы. Это будет решено сразу, как только технические органы ЕС завершат соответствующую работу", – подчеркнул Боррель.

Конкретные предложения по физическим и юридическим лицам, против которых будут введены санкции в рамках существующего санкционного режима ЕС, будут проанализированы специальными рабочими группами. Решение может быть принято перед следующим заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Ранее в ВСК по "вагнеровцам" отметили, что боевиков могли задержать по указанию Александра Лукашенко.

Справка УНИАН. По данным СБУ, ЧВК "Вагнера" является внештатным подразделением Главного управления генштаба вооруженных сил РФ, которое действовало или действует на оккупированных территориях Донбасса, в Сирии, Венесуэле, странах Африки.

Украинские спецслужбы имеют доказательства причастности боевиков ЧВК "Вагнера" к сбитию военно-транспортного самолета Ил-76 под Луганском в июне 2014 года и участия в боевых действиях на Донбассе.

Автор: Виталий Саенко