Там кто-то очень хотел получить медаль, поэтому долго не разбирался, что именно сбивает.

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал текущую ситуацию в море и падение в Севастополе российского самолета Су-27, которое порадовало украинцев крушением накануне.

В эфире марафона, отвечая на вопрос о том, как действовал российский флот во время последней атаки, он отметил, что он в акватории Черного моря не проявляет какой-то активности.

"Сегодня утром был один кратковременный выход одного носителя крылатых ракет, субмарины. После чего она вернулась в пункт базирования", - сказал спикер.

Видео дня

По его словам, сейчас в море вражеских кораблей нет, ситуация остается стабильной.

Также на вопрос о том, действительно ли российский Черноморский флот остался без "глаз" после атаки по Севастополю 24 марта и повреждения разведывательного корабля "Иван Хурс", Плетенчук напомнил, что была повреждена кормовая часть этого корабля, в результате чего он потерял свое оборудование.

"Всего в составе Черноморского флота было четыре единицы разведывательных кораблей. Два из них остались в Средиземноморье, и оставалось два. Один из них - это "Иван Хурс". Он получил повреждения кормы, где находилось оборудование для ведения разведки. Соответственно, сейчас он небоеспособен на неопределенное время", - сказал он.

Да, остается еще один корабль другого проекта. "Но могу сказать, что это достаточно существенные потери, если брать в целом для Черноморского флота, для разведки в акватории", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что не говорил бы, что ЧФ остался "без глаз", ведь у них остается воздушная разведка и ее достаточно много. "Используют они различные типы самолетов, начиная от советских Су-27, - таких, как упал вчера у них, сбитый собственными силами, заканчивая Mohajer-6 иранского производства, и включая другие самолеты. Поэтому сказать, что они не имеют средств для ведения разведки, я не готов", - отметил спикер.

На уточнение, что именно произошло с российским самолетом, который упал в море в Севастополе, Плетенчук сказал:

"Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно Российской Федерации, и что он был уничтожен собственными силами. У них была тревога, была боевая готовность... Видимо, кто-то очень хотел получить медаль за сбивание самолета, поэтому не стал разбираться, свой или чужой, и сбил собственный самолет".

Кроме того, на вопрос, уцелел ли пилот, спикер отметил, что по имеющейся информации, он был спасен. "Но самолет, что вы видели на видео, был фактически уничтожен", - добавил он.

В Севастополе упал самолет Су-27 - главное об ошибке РФ

28 марта было сообщено о том, что в районе Севастополя был с бит российский военный самолет.

Гауляйтер оккупированного города Михаил Развожаев подтвердил падение военного самолета в море. По его словам, гражданские объекты не пострадали. Пилота подобрали спасатели на расстоянии 200 метров от берега, его жизни ничего не угрожает.

Вас также могут заинтересовать новости: