Один такой самолет сбила российская ПВО, а у россиян их всего несколько десятков.

До недавнего времени 38-й истребительный авиационный полк российских ВВС, который базируется на авиабазе "Бельбек" под Севастополем в оккупированном Крыму, чувствовал себя довольно хорошо в войне против Украины. Однако на этой неделе ситуация кардинально изменилась.

Об этом пишет Forbes. После того, как самолеты Су-27 38-го полка в течение 25 месяцев "избегали" серьезных повреждений, враг понес первые потери. Вполне вероятно, что на этой неделе россияне не досчитаются двух из примерно 20 единиц Су-27П и Су-27СМ 1980-х и 90-х годов, на которых летали по состоянию на 2021 год. И в одной из этих потерь виноваты сами россияне.

"Массированный украинский ракетный налет в воскресенье, который поразил четыре российских военных корабля и штаб ВМС в Севастополе, также поразил "Бельбек". По данным Украинского центра оборонных стратегий, часть из 40 запущенных украинцами в сторону Севастополя крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и крылатых ракет наземного базирования "Нептун" поразила объекты 38-го полка. Атака привела к уничтожению одного истребителя Су-27 и повреждению двух других", – говорится в материале.

Если эти данные подтвердятся, можно будет говорить о первой (согласно данным портала Oryx) потере Су-27 российской армии в текущей полномасштабной войне. В то время как истребители Су-30, Су-34 и Су-35 наносят удары по украинским целям, более старые Су-27 оставались подальше от боев.

Самой заметной операцией 38-го полка пока было то время, когда в марте 2023 года он перевел Су-27 на перехват беспилотника ВВС США Reaper, патрулировавшего в международном воздушном пространстве над Черным морем. Тогда самолет сбросил топливо на дрон перед тем, как, вероятно, случайно столкнулся с ним. Как следствие – дрон разбился, а Су-27 благополучно приземлился.

"38-й полк продолжал оборонительное воздушное патрулирование над Севастополем, очевидно, пытаясь – и явно неудачно – притупить частые украинские ракетные атаки по главной стоянке Черноморского флота в Крыму. Украинские ракеты и беспилотные катера поразили более десятка российских кораблей из примерно трех десятков единиц Черноморского флота, которые действовали до широкомасштабной войны", – рассказывают авторы статьи.

Однако одна из потерь Су-27 – дело рук самих россиян. В четверг, 28 марта, или незадолго до этого подразделение ПВО РФ открыло огонь по своему же самолету в оккупированном Крыму. Был подбит российский Су-27, вылетавший с аэродрома "Бельбек". На видео, которое распространилось в социальных сетях, видно, как самолет падает и горит. Сообщалось, что пилот катапультировался и выжил.

"Россиянам может быть трудно компенсировать свои потери Су-27. В российском арсенале осталось лишь около 40 базовых Су-27, поскольку новые Су-30, Су-34 и Су-35 стали доминирующими типами. Как сообщается, все старые Су-27, которые россияне поместили на хранение, подверглись сильной коррозии", – резюмировало издание.

Потери России в авиации

По официальным данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 600 единиц своей авиации. В частности, в статистику попали 347 самолетов оккупантов.

Однако иногда "падение" российских самолетов не является делом рук украинских защитников. Так, 28 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму упал в море российский истребитель.

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев этот факт неожиданно подтвердил. Он заявил, что пилота подобрали спасатели на расстоянии двухсот метров от берега, его жизни ничего не угрожало.

В то же время телеграм-канал "Крымский ветер" утверждает, что самолет сбили российские же военные. Борт как раз взлетал с аэродрома "Бельбек".

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