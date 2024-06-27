Аналитики отмечают, что это больше символ, чем реальная помощь, особенно на начальных этапах.

Спустя два года после того, как Украина начала просить союзников предоставить ей истребители F-16 для борьбы с российскими войсками, наконец-то в страну должны прибыть первые самолеты. В то же время, пишет Reuters, затягивание процесса передачи дало России время, чтобы подготовить оборону и попытаться свести на нет воздействие F-16.

Так, некоторые опрошенные аналитики считают, что F-16 не станут переломным моментом в войне.

"Нужно отделять символизм от реального воздействия на поле боя, которое будет полезным, но скромным, особенно в начале", - сказал Марк Кансиан, старший советник Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований.

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Сергей Кузан, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, что для проведения значительных операций Украине потребуется не менее 60 самолетов, чтобы оттеснить российскую авиацию от своих границ. А депутат Александра Устинова, возглавляющая парламентскую комиссию Киева по вооружениям и боеприпасам, считает, что для значительного усиления воздушного потенциала Украине потребуется около 120 истребителей F-16.

В то же время первые поставки могут помочь Украине укрепить свой воздушный щит, считают эксперты.

"Это обеспечит определенный потенциал противовоздушной обороны, а также потенциально поможет перехватывать "Шахеды" и крылатые ракеты. Хотя это очень дорогой способ сделать это, с точки зрения боеприпасов", - сказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник по вопросам воздушной мощи и технологий Королевского института объединенных вооруженных сил.

По словам Кузана, в последние месяцы украинские военные прилагали все усилия, чтобы снизить угрозу для прибывающих F-16, атакуя российские средства ПВО.

Однако, по мнению Марка Канчиана, Украина попытается вскрыть бреши в российской обороне непосредственно перед запланированными атаками F-16, а не заблаговременно.

Обучение и техобслуживание

Как пишет Reuters, по мнению экспертов, обучение пилотов будет иметь решающее значение.

"Можно иметь много быстрых самолетов, но если у них нет эффективного оружия и экипажа, способного применить его с эффективной тактикой, то их просто будут сбивать в большом количестве", - говорит Бронк.

Он также добавил, что техническое обслуживание самолетов является еще более насущной проблемой, чем подготовка пилотов.

По его словам, большинство ремонтных работ и технического обслуживания должны проводиться на территории Украины, и, вероятно, придется прибегнуть к помощи иностранных подрядчиков, которые знают самолеты.

Авиабазы под угрозой

По словам экспертов, Россия уже активизировала свои атаки на объекты инфраструктуры, которые могут быть использованы для обслуживания и развертывания F-16.

"Россия ежедневно наносит удары по всем аэродромам, потенциальным базам F-16, включая попытки повредить взлетно-посадочные полосы и инфраструктуру. Эти удары не прекращались, по крайней мере, последние два месяца, - говорит Кузан.

При этом эти цели станут еще более ценными, когда прибудут самолеты, пилоты и группы технического обслуживания. И это, вероятно, заставит Украину установить противоракетную оборону для их защиты, несмотря на дефицит систем ПВО и боеприпасов, отмечает Reuters.

"Мы должны принять тот факт, что если аэродромы будут хорошо защищены, то под ударом могут оказаться гражданские объекты", - сказал Кузан, добавив, что для охраны каждой базы потребуется как минимум две батареи Patriot и две батареи NASAMS.

Он добавил, что как только Украина нарастит летные возможности, то сможет оттеснить самолеты оккупантов, и террор прекратится. "Но эти пару месяцев будут действительно трудными", - добавил он.

Что дадут самолеты F-16 Украине

Ранее журналисты The Guardian рассказали, что западные истребители F-16 смогут защитить Харьков от российских авиабомб. Там также рассказали подробности об обучении украинских пилотов - отмечается, что оно было "непростым".

По мнению военного эксперта Петра Черника, одна эскадрилья самолетов F-16 может помочь Украине не только очистить небо от российских носителей, но и выйти к Азовскому морю.

Между тем нардеп Александра Устинова заявила, что получение Украиной дополнительных самолетов F-16 усложнится. Поскольку Украине просто не будет хватать пилотов для новых истребителей.

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