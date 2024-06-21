Устинова говорит, что Украине нужно, чтобы Америка ставила обучение украинских пилотов в приоритет.

Соединенные Штаты отказываются расширить количество мест для обучения украинских пилотов на F-16, потому что должны выполнить контракты с другими странами. Тем временем Украина может столкнуться с нехваткой квалифицированных пилотов. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявила народный депутат Александра Устинова.

"Проблема, которая сейчас заключается с Соединенными Штатами, – это то, что это единственная страна, которая может предоставить достаточное количество мест для тренировки наших пилотов. Весь мир переходит с F-16 на F-35 и меняет свою инфраструктуру. Впрочем, некоторые государства приостанавливают переход на новый тип истребителей, чтобы дать возможность украинцам учиться", – пояснила она.

Отмечается, что датчане "за счет своих бюджетов продлили работу этого центра на год, отказавшись от тренировки своих пилотов на F-35, чтобы украинцы имели возможность учиться".

"Но это не является постоянным решением. Единственным постоянным решением являются Соединенные Штаты, где могут тренировать наших пилотов", – добавила Александра Устинова.

Нардеп говорит – Украине нужно, чтобы Америка ставила обучение украинских пилотов в приоритет.

"Если какая-то страна заказывает у США F-16, то она покупает пакет – не только самолет, но и обучение пилотов и наземного персонала. Таких контрактов заключено на 10 лет вперед. И американцы говорят, что не могут подвинуть другие страны, потому что у них с ними контракт", – продолжила чиновница.

Украинские дипломаты предлагают американцам, чтобы Украина сама проводила переговоры со странами, стоящими в очереди на самолеты и обучение. Между тем, получать дополнительные F-16 станет труднее, ведь пилотов нам не будет хватать.

"Мы можем столкнуться с проблемой, когда у нас пилотов будет меньше, чем самолетов", – резюмирует Александра Устинова.

F-16 для Украины: это стоит знать

Пентагон продолжает работать с коалицией военно-воздушных сил над обучением украинских пилотов на истребителях F-16. Как сказал представитель оборонного ведомства Пэт Райдер, внимание США сосредоточено на работе с коалицией авиационных средств, чтобы определить требования, а затем их выполнить.

Ранее в Белом доме сообщили, что истребители F-16, которые передадут США, будут базироваться в Украине. Такое заявление сделал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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