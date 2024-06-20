Отмечается, что процесс обучения пилотов и наземного персонала управлению самолетом был непростым.

Командующий ВВС Нидерландов, генерал Арну Столлманн ожидает, что истребители F-16 поднимутся в небо над Украиной этим летом, пишет The Guardian. В Украине верят, что самолеты защитят Харьков от российских управляемых авиабомб (УАБ).

"Приблизительно этим летом все выстроится в ряд", - заявил он.

Издание напоминает, что Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обязались предоставить Украине около 80 истребителей F-16 американского производства, технику, которую украинские силы запрашивают уже более года. Однако программа по поднятию самолетов в воздух была сорвана из-за задержек в доставке и обучении.

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По словам генерала, процесс обучения пилотов и наземного персонала управлению самолетом был непростым.

"В обучении нуждаются не только пилоты, техническим специалистам и специалистам по техническому обслуживанию также требуется тщательный инструктаж. Мы проводим комплексное обучение по поддержке, чтобы они могли эффективно обслуживать самолет. Поэтому все должно совпасть", - сказал он.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила, что первые поставки самолетов в Украину должны состояться этим летом, и выступила против критики по поводу задержек на фоне сообщений о том, что Киев разочарован темпами подготовки пилотов:

"Я полностью понимаю позицию Украины, они хотят сделать это как можно быстрее… Мы реализуем проект настолько быстро, насколько можем, мы действительно расширяем наши возможности… F-16 действительно намного сложнее, чем системы, которые до сих пор использовали украинские Воздушные силы… Нельзя просто перескочить через несколько этапов, нужно пройти каждый этап процесса, но мы также хотим доставить их как можно быстрее".

Указывается, что Украина месяцами ждала, чтобы начать использовать истребители, и надеется, что их введение изменит динамику войны, заставив Россию принять более консервативную тактику в своих атаках на районы, расположенные ближе к границе.

"Русские будут вынуждены изменить свою тактику. Мы сможем более эффективно поражать их самолеты и ракеты, и им будет очень сложно продолжать использовать управляемые авиабомбы УАБ, которые им нужно запускать на расстоянии от 50 до 70 км", - отметил авиационный эксперт и бывший украинский военный летчик Анатолий Храпчинский.

Многочисленные украинские источники заявляют, что F-16 особенно защитят Харьков от этих бомб.

Авиационный аналитик из аналитического центра Rusi Джастин Бронк считает, что подходящее время для развертывания F-16 - это "оценка рисков и временных рамок":

"Я надеюсь, что это будет сделано, когда они будут тактически и оперативно готовы, пилоты и наземная команда, а не на том основании, что "дела идут плохо, нам нужна политическая победа".

The Guardian пишет, что F-16 представляет собой значительное улучшение по сравнению с нынешним воздушным флотом Украины, включающим МиГ-29, Су-24 и Су-25, которые сильно перегружены и повреждены.

"По сравнению с МиГ-29, Су-27 и Су-25, F-16 может нести большую боевую нагрузку, соответствующую мощности украинского тактического бомбардировщика Су-24. Кроме того, F-16 оснащен более мощной радиолокационной системой, которая может помочь смягчить недостатки радаров, с которыми Киев столкнулся во время войны", - говорится в публикации. - F-16, как правило, более удобны для пилотов, поскольку имеют интуитивно понятное управление и дисплеи, которые позволяют летчикам держать голову высоко поднятой".

Обучение украинских пилотов на F-16 - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не успевает подготовить достаточное количество пилотов для всех F-16. В The Times писали, что США "намеренно затягивают" обучение летчиков. Отмечалось, что Вашингтон заявил Киеву, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что он не может нарушить свои обязательства перед ними.

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