Он поделился мнением, что после войны нужно думать, стоит ли Украине продолжать работу с самолетами Су-27.

Пилот украинской бригады тактической авиации Андрей, который выполняет боевые задачи на самолете Су-27 в интервью Армия TV рассказал, есть ли смысл Украине модернизировать советские истребители.

"Он постоянно модернизируется, мы придумываем туда что-то новое, доставляем, допиливаемся. Мы спокойно работаем с западным вооружением - мы тоже его туда определенным образом присоединили. Ресурс, эксплуатация, может еще летать и летать. Конечно, после войны надо думать, есть ли смысл в эксплуатации этого самолета. Поскольку ресурс уже выходит. Есть ли смысл его модернизировать, тратить деньги, чтобы довести его до аналогичного состояния тех же F-16, Gripen и т.д.?", - рассказал Андрей.

Он также сравнил советские истребители Су-27 с западными F-16. Сам Андрей пояснил, что лично не летал на F-16, однако много говорил о них с побратимами.

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"Это две кардинальные разные машины. Для определенных задач Су-27 подходит идеально. Я бы на нем летал еще долго, если бы на него прицел поставить. Те ощущения, которые ты получаешь от самого полета - не от боевой задачи, а именно от полета - Су-27 идеален. Но тот кайф, который ты получаешь от F-16, когда ты захватываешь цель на тех дистанциях, которые ты даже подумать не мог, что такое возможно. Это совсем другой кайф", - добавил Андрей.

Истребители F-16 для Украины

Накануне стало известно, что Дания прекратит подготовку украинских пилотов F-16 в конце года. Дело в том, что страна перевооружается новым типом самолета - F-35 и сейчас все ресурсы пойдут на это.

Между тем Kyiv Post узнали, что Байден скрыто тормозит обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16.

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