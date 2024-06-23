По словам эксперта, F-16 также могут помочь Силам обороны в освобождении юга.

Российско-украинская война продолжается и Киев сейчас ожидает получения первых самолетов F-16 от западных партнеров. По мнению военного эксперта Петра Черника, эти самолеты могут решить ключевые проблемы Украины.

"Если F-16 появятся в достаточном количестве – хотя бы 12 машин, то на самом деле можно использовать проблемы использования управляемых авиационных бомб, которые сбрасываются с Су-34. Если к этим машинам будет большое количество ракет и бомб, то можно уничтожать российскую логистику, обвалить южный плацдарм и выйти к Приазовью. Если эти два сценария будут реализованы – это будет фантастический успех", – сказал Черник в эфире ТСН.

На вопрос, смогут ли западные самолеты F-16 спасти Харьков от ударов, эксперт ответил: "В части, что Харькову донимают КАБами – да, могут. Но есть нюанс. Их должно быть хотя бы шесть единиц. Чтобы начали работать, каждая машина может брать на борт до 6 ракет AIM-120 AMRAAM. Если 3-4 такие ракеты вылетели в сторону Су-34, он обречен".

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F-16 для Украины: последние новости

Накануне издание The Guardian сообщило, что западные самолеты F-16 смогут защитить Харьков от российских авиабомб. Там также рассказали подробности об обучении украинских пилотов - отмечается, что оно было "непростым".

В то же время народный депутат Александра Устинова сообщила, что получение Украиной дополнительных самолетов F-16 усложнится. Поскольку Украине просто не будет хватать пилотов для новых истребителей.

Зато авиационный эксперт Богдан Долинце сообщил, что Россия вовсю готовится к появлению F-16 в Украине. В частности, РФ перебазирует свои самолеты на более отдаленные от линии фронта аэродромы, чтобы уберечь их от ударов с F-16.

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