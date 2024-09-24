Самое отвратительное - пропаганда дезертирства со стороны Гнездилова, считает военный.

Известный блогер и военный Сергей Гнездилов, который самовольно покинул воинскую часть и публично об этом сообщил, не просто совершил дезертирство, но и побуждает других солдат к этому.

Об этом заявил сержант 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады Юрий Сиротюк в эфире "Киев24". "На самом деле Гнездилов не является моим побратимом. Как можно совершать дезертирство во время войны? Это самое тяжелое преступление, которое можно представить во время войны. В мирной жизни есть десять смертных грехов, кто христианин. На войне - дезертирство и бегство с фронта - это самое тяжелое преступление. Это не просто человек убегает с фронта, он оставляет своего побратима, который может погибнуть, потому что у него оголенный тыл. И то, что должны были защищать двое, уже защищает один", - сказал он.

Но, по словам Сиротюка, самое отвратительное в этом всем - пропаганда дезертирства со стороны Гнездилова.

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"Если бы Сергей Гнездилов просто сбежал, то это можно было бы как-то объяснить, - долгое время пребывания на войне, сломалась психика, всякое бывает, осуждать не хочется никого. Но он написал большую прокламацию, что он правильно сделал"

По его словам, "как лидер общественного мнения, он к этому побуждает других солдат, которые читают его и думают: "Почему мы должны сидеть в окопе, почему мы должны защищать страну, может мы тоже убежим домой и будем наблюдать дискуссию, когда установят сроки службы".

Сержант предположил, что в случае, если Россия действительно оккупирует Украину, тех, кто участвовал в обороне нашей страны, действительно могут расстрелять. Кто-то будет сидеть в тюрьме 25 лет, а коллаборантам, например, срок уменьшат до 10 лет.

"Я скажу, какие сроки будут. Срок будет таков - после оккупации Украины все, кто участвовал в обороне страны, получат расстрел, некоторым это заменят на 25 лет. Кто себя хорошо проявит и станет не просто дезертиром, а коллаборантом - заменят на 10 лет. Но убьют всех, кто был в Украине. Неужели мы не понимаем, что это не мы устанавливаем сроки пребывания на фронте, не наше руководство, не наши союзники, а - путинская агрессия. Пока она будет продолжаться, надо защищать страну", - подчеркнул Сиротюк.

Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, 21 сентября военнослужащий 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов объявил, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или своего 25-летия. Мужчина объяснил это желанием донести до власти и общества необходимость демобилизации. "Моя позиция остается неизменной: мы должны создать мобилизационную очередь из числа всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что ослабление ответственности за самовольное оставление части приводит к созданию "опасных прецедентов".

По его словам, дисциплина является одной из основ любой армии, а "показательно-медийное "добровольное СОЧ" привлекает внимание только к тому, что ее нарушение якобы является нормальным. Кроме того, такие случаи демотивируют и провоцируют украинских бойцов делать то же самое.

Также стоит отметить, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в Украине до сих пор нет четких сроков службы в армии из-за проблем с мобилизацией, и вряд ли законопроект о демобилизации поставит в этом вопросе точку. По мнению Костенко, неопределенность в этом вопросе - ответственность и общества, и тех, кто уклоняется от военной службы.

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