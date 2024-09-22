Депутат заявил о проблемах с мобилизацией в Украине.

В Украине до сих пор нет четких сроков службы в армии из-за проблем с мобилизацией, и вряд ли законопроект о демобилизации поставит в этом вопросе точку. Такое мнение высказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

"Конечно, было бы лучше, чтобы были конкретные сроки службы. Я об этом всегда говорил... Но не нужно популяризировать это через оставление своих собратьев, линии фронта, и говорить, что "это мой такой протест, я перестаю защищать Родину из-за того, что нет четких сроков службы", - заявил депутат.

По мнению Костенко, неопределенность в этом вопросе - ответственность и общества, и тех, кто уклоняется от военной службы.

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"У нас проблемы с мобилизацией. В последнее время она немного ухудшилась. У меня вопрос: как мы можем определить эти четкие сроки службы, если у нас нет кем заменить (военных на фронте - УНИАН). Поэтому здесь вопрос прежде всего к проведению мобилизации, мотивации людей", - объяснил он.

Он добавил, что это вызов для всего общества, ведь "кто-то идет в армию и защищает государство, а кто-то не хочет туда идти и считает, что работа будет сделана вместо него".

Закон о демобилизации - прогноз

Костенко отметил, что перед Верховной Радой поставлена задача разработать законопроект о демобилизации до середины осени. Лично он сомневается, что в нем будут прописаны сроки службы.

"Мы встречались один раз Комитетом с представителями Кабмина, там был и Генштаб, и отталкивались от того, какие будут темпы мобилизации, и позволят ли они правительству написать законопроект. Я думаю, что законопроект будет написан. Будут ли там конкретные сроки или будут просто установлены механизмы демобилизации, мы пока этого не знаем... Не думаю, что там будут прописаны конкретные сроки... Вряд ли сейчас есть возможность установить какие-то конкретные сроки, ближайшие. Возможно, какие-то далекие будут", - заявил нардеп.

Демобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого - начале текущего года, когда обсуждали новый законопроект о мобилизации, в комплекте с ним предлагали провести и демобилизацию. В конце концов, закон об усиленной мобилизации приняли, а закон о демобилизации даже не написали.

Документ с четкими сроками демобилизации Минобороны и Генштаб ВСУ должны были подготовить то ли до октября, то ли до конца 2024 года. Но, как написало ВВС со ссылкой на представителей во власти, вероятно, этого так и не произойдет в ближайшее время.

"Об этом нечего, что сказать. Никаких даже проектов документов еще нет", - заявил изданию неназванный представитель.

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