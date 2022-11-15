Львовские коммунальщики запускают дизель-генераторы, чтобы стабилизировать энергосистему города.

Вследствие ракетных ударов РФ по Львову 80% города остается без света. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды нет. Коммунальщики уже запускают дизель-генераторы.

Как заявил в видеообращении мэр Львова Андрей Садовый, последствия ракетных атак тяжелые. Есть один тяжелораненый - травма очень тяжелая.

"Ситуация очень сложная... Один человек ранен в результате ракетного обстрела. Пострадавшего оперативно госпитализировали. Трамваи и троллейбусы в городе не ходят. Восстановительные работы начнутся после завершения тревоги. Все школьники и дошкольники находятся в укрытиях вместе с учителями и воспитателями до завершения тревоги", - отметил Садовый.

Мэр подчеркнул, что об отбое тревоги в городе будут сообщать машины с громкоговорителями.

Ракетные удары по Украине 15 ноября: что известно

Сегодня, 15 ноября, Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине.

В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также известно о взрывах и попадание в объекты инфраструктуры во многих областях страны.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.

В Офисе президента ситуацию назвали "критической".

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