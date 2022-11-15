Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны.

Российские террористы в очередной раз нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, ситуация критическая. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений.

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"Укрэнерго" вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Потребляйте электроэнергию умеренно и держимся! Террористы все равно будут побеждены", - подчеркнули в ОП.

Массированный ракетный обстрел России 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, Россия осуществляет массированную ракетную атаку по Украине.

На данный момент известно о работе ПВО в Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях, а также в Киеве.

В столице сбили 4 вражеские ракеты, в то же время зафиксировано попадание в три жилых дома в Печерском районе Киева.

Также вражеская ракета сбита над Сумской областью.

О взрывах сообщил также мэр Львова Андрей Садовой. Впоследствии он сообщил, что часть города осталась без электроэнергии.

Также российские ракеты попали в объекты в Харькове, позже стало известно, что враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе. Харьков частично обесточен.

Кроме того, враг нанес два ракетных удара по энергетической инфраструктуре Житомира, в городе нет света.

В Кременчугском районе Полтавской области враг нанес удар по объекту инфраструктуры.

Из-за массированной ракетной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.