Не надо бояться постпутинского будущего, отметил он.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк определил единственный путь к завершение войны, который включает и внутренний саботаж внутри РФ.

Подоляк написал в микроблоге Twitter не надо бояться постпутинского будущего.

"Есть только один путь к завершению войны: военные поражения России на поле боя + санкционное истощение российской экономики + изоляция России на мировых рынках + внутренний саботаж внутри РФ = победа Украины и восстановления глобальной безопасности", - написал он.

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Санкции против РФ за войну

Как сообщал УНИАН, 7 декабря президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила меры, которые могут быть применены в случае принятия странами-членами в рамках девятого пакета санкций против России. Стоит добавить, что в ЕС пока нет согласия по этому вопросу.

США также намерены ввести новые санкции против страны-агрессора. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

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