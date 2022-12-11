По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война РФ против Украины должна завершиться весной 2023 года.

В эфире "Эспрессо" он пояснил, что Россия не имеет значительных доходов и понесла большие военные потери с начала боевых действий.

По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. При этом после войны против Афганистана Советский Союз просуществовал 10 лет. По оценке эксперта, Россия потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР - в Афганистане.

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"Ресурс, который имеет Путин, раз в 10 меньше, поэтому я ожидаю чисто теоретически, что эта война должна закончиться и будет ее перелом где - то в марте следующего года", - подытожил Михаил Притула.

Война в Украине: когда и как она может закончиться

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры по завершение войны может произойти после полного военного поражения РФ и выхода оккупационных войск из Украины.

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что быстрое завершение войны в Украине сейчас зависит от президента РФ Владимира Путина.

"Если россияне хотят остановить войну, то Путин может сделать это прямо сегодня. Он может остановиться, отвести свои войска, и война кончится. Для нас очень важна поддержка вашего демократически избранного президента и право украинцев на защиту", - отметила дипломат.

Как сообщал УНИАН, в 2023 году Министерство юстиции Украины планирует финализировать международный договор о репарациях и создать реестр убытков, нанесенных полномасштабным вторжением России в Украину.

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