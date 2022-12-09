Санкции заморозят любые активы, находящиеся под юрисдикцией США, и наложат запрет на поездки в США и на деловые отношения с ними

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину США намерены ввести новые санкции против страны-агрессора. Ожидается, что санкции будут введены в ближайшее время.

Как сообщает The Wall Street Journal, речь идет о санкциях за использование Россией иранских беспилотников в Украине и нарушением прав человека.

Как говорится в материале, санкции заморозят любые активы, находящиеся под юрисдикцией США, и наложат запрет на поездки в США и на деловые отношения с ними. Кроме того, санкции будут применены к предприятиям российской оборонной промышленности, связанным с передачей иранских военных беспилотников для использования по целям в Украине.

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Также США подготовили санкции против Центральной избирательной комиссии России, которая управляет системой выборов, считающейся на Западе мошеннической.

Основная часть запланированных санкций будет введена в соответствии с глобальным "Законом Магнитского". С его помощью США привлекают к ответственности высокопоставленных правительственных, военных и деловых чиновников, обвиняемых в нарушении прав человека и коррупции.

Война в Украине и санкции против РФ:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

7 декабря 2022 года в Еврокомиссии анонсировали новый пакет санкций против России.

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