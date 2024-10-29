По его словам, россияне укрепили свои пункты базирования, систему наблюдения, для того чтобы максимально препятствовать нам использовать морские дроны.

Капитан первого ранга запаса и экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины Андрей Рыженко рассказал о ситуации с российским флотом в Азово-Черноморском регионе.

"Ситуация находится в пассивном режиме, значительных действий вражеского флота не наблюдается. Но это обманчивая ситуация, потому что боевой потенциал их флота сохраняется. После того, как мы очень активно и эффективно использовали наши дроны-камикадзе в течение последнего квартала прошлого года и первого квартала этого года и за короткий период времени уничтожили до 10 кораблей достаточно большого класса, ракетных и десантных, россияне сменили командующего Черноморским флотом", - сказал он Украинскому Радио.

По его словам, россияне укрепили свои пункты базирования, систему наблюдения, для того чтобы максимально препятствовать нам использовать морские дроны.

Видео дня

"Сейчас мы наблюдаем очень серьезное противодействие со стороны морской авиации и беспилотных аппаратов РФ. Этот способ достаточно эффективен - они постоянно патрулируют и перехватывают наши дроны. Две трети флота РФ по количеству продолжают базироваться в Крыму, но такую цифру дает количество судов вспомогательного флота. Их просто некуда перевести за пределы Севастополя. А боевых кораблей стало намного меньше. На 13-м судоремонтном заводе в Севастополе корабли ремонтируются, этот завод принадлежит Минобороны России", - пояснил Рыженко.

Он утверждает, что другие корабли должны выполнять функцию защиты этой базы: противолодочные корветы, охраняющие водный район, несколько тральщиков, разведывательных кораблей, а из больших ракетных кораблей там есть несколько катеров еще советской постройки, которые могут стрелять ракетами "Москит". Капитан добавил:

"Эту опасную ракету они испытывали год назад, когда вышли из зернового коридора, именно ею они уничтожили наш корвет "Тернополь". А основная масса новых кораблей и подводных лодок российского флота сейчас находится в Новороссийске".

Он отметил, что это новейшие фрегаты адмиральской серии, подводные лодки, советские фрегаты и ракетные корабли.

"Но в море они выходят нечасто, последний раз запуск ракет "Калибр" состоялся 26 августа, когда была массированная атака на Украину и в воздухе находилось более 200 воздушных целей. Тогда россияне выпустили 28 "Калибров". Если они будут планировать ракетные удары, то выведут в море больше сил, а не одиночный корабль или подводную лодку, как это случается сейчас", - добавил Рыженко.

Ситуация в Черном море

Сейчас российские оккупанты завозят в Керченский пролив новую партию противодронных конструкций типа "еж" для того, чтобы еще плотнее защитить незаконно построенный Крымский мост.

Как пояснил представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, возможно, это происходит из-за приближения мощных штормов, которые могут разрушить защитные сооружения противника.

Вас также могут заинтересовать новости: