Российские корабли все еще могут наносить удары по Украине, отметил Рыженко.

С начала военной агрессии России против Украины Черноморский флот РФ был значительно ослаблен. Сейчас он находится в состоянии операционного сковывания.

Как рассказал в эфире телеканала "Мы – Украина" заместитель начальника штаба ВМС в 2004-2020 годах, капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко, россияне были вынуждены вывести основные силы своего флота из Крыма в Новороссийск. При этом российский Черноморский флот представляет угрозу и может наносить ракетные удары.

Суммарное количество залпа составляет более 90 ракет, подчеркнул Рыженко. Это корабли, которые находятся в Черном море и в Каспийском море.

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"У меня другой вопрос. Если флот никак не влияет, почему мы не можем освободить наши порты, захваченные противником? Почему наши порты фактически заблокированы? Я имею в виду порт "Николаев", порт "Очаков", порт "Херсон", которые не функционируют более двух лет? Почему мы не можем освободить 80% нашего побережья, которое находится под оккупацией, если влияния нет?" – добавил гость эфира.

По мнению Рыженко, влияние вражеского флота все же есть, но оно ослаблено. Он считает, что сначала необходимо восстановить судоходство в Черном море, чтобы корабли ходили не вдоль побережья в пределах территориальных вод.

Кроме того, он отметил, что враг наносит удары по портовой инфраструктуре из оккупированного Крыма. Фактически каждый день захватчики бьют по Николаеву и по Одесской области.

Корабли РФ в Черном море

Спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что военные корабли РФ не могут повлиять на ход боевых действий в Черном море. По его словам, оккупанты не пытаются перебросить боевые единицы из других морей.

Он добавил, что РФ не может справиться со своими кораблями в Черном море, поэтому и не перебрасывает туда корабли из других морей. Плетенчук считает, что это связано с тем, что в Азово-Черноморском регионе вражеский флот фактически парализован действиями Сил обороны Украины.

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