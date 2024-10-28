Противник плотно защищает оккупированный полуостров и Керченский мост, отметил спикер Военно-морских сил ВСУ.

Сейчас российские оккупанты завозят в Керченский пролив новую партию противодронных конструкций типа "еж" для того, чтобы еще плотнее защитить незаконно построенный Крымский мост.

Как пояснил в эфире телемарафона представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, возможно, это происходит из-за приближения мощных штормов, которые могут разрушить защитные сооружения противника.

В частности, по данным мониторинговых Telegram-каналов, враг хочет затопить "ежи" возле Крымского моста, вокруг которого ранее оборудовали защитные заграждения, сделанные, в частности, из бочек и барж.

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"В преддверии усиления сезона штормов, вероятнее всего часть этих заграждений будет разрушена, выброшена на побережье. Может, поэтому они сейчас увеличили их количество. Хотя, не могу сказать, что в этом есть что-то новое...", - сказал Плетенчук.

Он добавил, что сейчас в Крыму не остается ценных единиц корабельного состава ЧФ РФ. Как напомнил спикер, даже последний сторожевой корабль, который едва передвигался, несколько месяцев назад вывели в Новороссийск.

"Никто не ожидал, что такой "старичок" сможет так быстро сделать переход - находиться в море лишний час они не хотели. То есть единицы, которые до сих пор устаревшие, они оттуда забрали. Поэтому да - там остается в основном вспомогательный флот, малые единицы, такие как "Рапторы" - патрульные катера, малые десантные корабли, которые что-то перемещают в гавани...", - рассказал Плетенчук.

По его словам, Крым и Крымской мост сейчас защищает очень плотная противовоздушная оборона противника. И, из того вооружения, что есть у оккупантов, они могут достигать определенного успеха.

"Они берут количеством - это факт. На самом деле там очень много систем. Скажем так, плотно они пытаются прикрывать Крым. Какие-то результаты, конечно, это дает, но иногда случаются пропущенные... Они максимально пытаются защитить объекты, как в самом Крыму, так и так называемый Крымский мост. И реально прикладывают довольно много для этого усилий. И не могу сказать, что все они напрасны...", - сказал Плетенчук.

По его словам, в Крым даже доставляли новейший ракетно-зенитный комплекс С-500 ("Прометей"):

"Эта система уже Крым посещала, и, насколько я знаю, не очень удачно".

Он считает, что зенитные комплексы такого типа не очень эффективны против, например, комплексов Atacms.

Также военный прокомментировал потерю в Керченском проливе российского военного вертолета. По словам спикера, точно пока неизвестно, какой именно упал вертолет, но его не удивляет такой случай, потому что такая техника максимально используется россиянами в Крыму. Вертолеты вылетают несколько раз в день - патрулируют акваторию, защищают от дронов и тому подобное. "Поэтому парк стареет", - отметил представитель ВМС.

Кроме того, он сообщил, что в Черном море на дежурстве не наблюдается ни одного корабля оккупантов, и такая ситуация является "немного нестандартной", потому что на ротацию постоянно выходила подводная лодка ЧФ РФ. Почему именно в акватории нет субмарины, пока неизвестно. Не исключено, что это произошло из-за какой-то технической проблемы.

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Напомним, ранее Дмитрий Плетенчук рассказал, почему незаконно построенный Россией Керченский мост до сих пор не уничтожен. По словам спикера, подразделения ВМС ВСУ уже неоднократно поражали объекты, которые находились в восточной части Азовского моря.

То есть, чисто технически и, учитывая то, что Азовское море находится под огневым контролем ВСУ, военные моряки имеют возможность поразить мост, но есть приоритетность целей и противодействие (определенные меры) со стороны врага.

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