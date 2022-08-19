За две недели боевой потенциал оккупантов на юге существенно снизится.

Вся правобережная группировка российских войск на юге фактически находится в огневом "мешке".

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Жданов согласился с выводами Института изучения войны (США), что следующие несколько недель будут решающими в боях на Херсонском направлении.

"Мы сегодня можем выносить всю логистику, что будет влиять на боеспособность частей. Когда начнется боеприпасный голод, горюче-смазочные материалы будут заканчиваться, продовольствие... Тогда эта группировка может потерять боеспособность. Тогда мы сможем им предложить либо сдаться в плен, либо отступать", - отметил эксперт.

До двух недель, по мнению Жданова, достаточно, чтобы снизить боевой потенциал российских войск до ситуации оставления позиций.

Война в Украине: актуальные данные

На Донбассе на двух направлениях продолжаются бои, оккупанты пытаются идти в атаку, но военные отбивают вражеские штурмы.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное - Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиновое – Бахмут, Вершина – Кодема. На указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои на направлении Покровское – Бахмутское и Лозовое – Первомайское.

По данным Института изучения войны и украинской разведки, россияне в ближайшее время готовят серию провокаций на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Украину.

Между тем, вечером 18 августа, на оккупированных РФ украинских территориях и в Белгородской области раздались взрывы на военных объектах российских захватчиков.

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