В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

На юге россияне обстреливают населенные пункты из танков, артиллерии и самолетов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Запорожском направлении враг задействовал для поражения танки и артиллерию вблизи Шевченко, Волшебного, Преображенки, Железнодорожного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времевки и Дорожнянки.

На Южнобугском направлении враг продолжил обстрелы наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого соприкосновения. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Николаевское.

В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ранее стало известно, что на юге Украины российские оккупанты активизировали авиационные и ракетные атаки по позициям украинских защитников. Российские оккупанты, вероятно, не имеют ресурсов для наступления в Херсонской области, потому что сейчас они пытаются идти вперед на Донбассе.

Вас также могут заинтересовать новости: