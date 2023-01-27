Россияне активизировались на нескольких участках фронта и заявили о большом наступлении.

Возросшая активность российских атак на фронте является подготовкой к будущему большому наступлению, но не является собственно самим наступлением. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

По мнению Арестовича, до начала большого российского наступления еще остается около месяца. Он отметил, что сейчас россияне предпринимают попытки улучшить свое тактическое положение на отдельных участках и проверяют устойчивость украинской обороны – в районе Угледара, Донецкого аэропорта (Водяное и Спартак), Авдеевки и Бахмута.

"Но эти действия и совокупно и по отдельности никак нельзя назвать большим наступлением, ни даже серьезной подготовкой к нему. Это прощупывание, либо выполнение ранее поставленных задач", – заявил Арестович.

По его словам, действительно большое наступление – это когда пришли в движение "массы войск". В данном же случае Арестович считает необоснованными заявления российской стороны о больших успехах.

"Ну, прошли они 2 километра. В чем тут победная реляция? Это тактическая глубина. Это ни о чем. Как прошли, так и выбьют обратно. Это несерьезно, если мы это сравниваем с заявлениями о большом наступлении", - считает Арестович.

Война в Украине – последние новости

Украинский Генштаб сообщил о попытках врага захватить город Угледар, расположенный к северу от Мариуполя и к юго-западу от Донецка. На этом участке россияне несут большие потери.

Также агрессор продолжает активные попытки наступления в районе Бахмута. Для поддержки наступающей пехоты противник стал интенсивнее применять авиацию.

По данным западных разведок, Кремль планирует начать масштабное наступление в Украине уже весной. При этом Россия готова нести большие потери.

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