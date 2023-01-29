Оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов области.

За сутки российские оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрилечу, Казачью Лопань и другие населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов.

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате обстрелов сел Красная Заря и Одноробовка Богодуховского района разрушены частные жилые дома.

В Купянске повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

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"В Волчанске в результате вражеского обстрела повреждены несколько частных домов, автомобили, а также здание одного из предприятий. Ранение получила женщина 83 лет. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", - отметил он.

Синегнубов добавил, что продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 33 взрывоопасных предмета.

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают территорию Харьковской области, есть много разрушений, жертв и пострадавших.

Так, 26 января оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру пгт Казачья Лопань и Купянска. В результате этих обстрелов ранена женщина, есть разрушения.

А 22 января стало известно, что в регионе в результате вражеского артобстрела погиб один человек. В тот же день сообщалось, что россияне из танков обстреляли кладбище.

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