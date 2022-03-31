Жители Харькова, которые покинули город в связи с боевыми действиями, начали возвращаться.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Очень много сегодня в Харьков возвращаются семей. Если квартиры разрушены, мы предоставляем места в детских садах, школах или, если есть возможность у друзей или знакомых остаться. Но люди начали возвращаться", - добавил он.
Однако Терехов подчеркнул, что обстрелы в городе не прекращаются.
"Не было ни одного спокойного дня, чтобы у нас не было обстрелов. Причем, эти обстрелы сегодня ведутся с земли. До этого и с воздуха были обстрелы", - отметил мэр.
Терехов также призвал жителей города соблюдать все меры безопасности, "потому что возможны любые моменты, связанные со взрывами".
Кроме того, он проинформировал, что в Харьков поступает гуманитарная помощь, работают хлебозаводы, магазины, аптеки.
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