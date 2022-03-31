Харьковчан призвали соблюдать все меры безопасности, поскольку обстрелы не прекращаются.

Жители Харькова, которые покинули город в связи с боевыми действиями, начали возвращаться.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Очень много сегодня в Харьков возвращаются семей. Если квартиры разрушены, мы предоставляем места в детских садах, школах или, если есть возможность у друзей или знакомых остаться. Но люди начали возвращаться", - добавил он.

Однако Терехов подчеркнул, что обстрелы в городе не прекращаются.

"Не было ни одного спокойного дня, чтобы у нас не было обстрелов. Причем, эти обстрелы сегодня ведутся с земли. До этого и с воздуха были обстрелы", - отметил мэр.

Терехов также призвал жителей города соблюдать все меры безопасности, "потому что возможны любые моменты, связанные со взрывами".

Кроме того, он проинформировал, что в Харьков поступает гуманитарная помощь, работают хлебозаводы, магазины, аптеки.

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