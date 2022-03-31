Оккупанты сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты перебрасывают часть войск и сосредотачивают усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в обнародованной в социальной сети Facebook оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 12.00.

"Основные усилия противника сосредоточены на удержании занимаемых рубежей, подготовке к возобновлению наступательных действий на отдельных направлениях и установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей. Враг принимает меры по перегруппировке и формированию группировок вооруженных сил Российской Федерации с целью ведения наступления в Восточной операционной зоне. Зафиксирована переброска части войск и техники врага с территории Республики Беларусь на территорию Российской Федерации железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

Также, добавили в Генштабе, сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре Украины. Продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений Вооруженных сил РФ для ведения боевых действий. В то же время, отмечают в Генштабе, отдельные воинские части врага уже исчерпали возможности по формированию резервов.

"На Полесском направлении основные усилия противника сосредоточены на выводе подразделений с территории Украины, восстановлении их боеспособности и, вероятно, переброске на другие направления. В частности, враг осуществляет перемещение подразделений 35-й, 36-й общевойсковых армий и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из Полесского операционного района", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что для обеспечения отхода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами. В связи с критической ситуацией вывода подразделений 35-й общевойсковой армии организует лично командующий армии генерал-лейтенант Александр Санчик.

"По имеющейся информации, в ходе ведения боевых действий против Украины потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 06705, Борзя) 29-й общевойсковой армии составили более 60% личного состава", - сказано в сообщении.

На Броварском направлении, информируют в Генштабе, противник продолжает отвод подразделений, вероятно, в приграничные районы с РФ.

Часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятым населенным пунктам. Осуществляет минирование участков местности и гражданских объектов.

На Северском направлении, по данным Штаба, противник действует силами отдельных подразделений из состава 2-й, 41-й общевойсковых армий и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Оккупанты продолжают блокировать и осуществлять артиллерийские обстрелы Чернигова. Закрепляются на занятых рубежах и проводят перегруппировку. С целью ведения разведки и корректировки огня артиллерии враг использует БПЛА.

На Слобожанском направлении, добавляют в Генштабе, противник продолжает осуществлять артиллерийские обстрелы города Харькова.

Кроме того, в направлении на Славянск силами определенных подразделений оккупанты продолжают мероприятия по перегруппировке войск и пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Донецком направлении они сосредотачивают основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также захвате города Мариуполь.

"Враг активизировал задачи авиаударов с применением самолетов оперативно-тактической авиации по войскам и объектам в районах населенных пунктов Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная. Совершал попытки обхода наших подразделений, успеха не имел", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавляют, что захватчики усиливают группировку на Донецком направлении. Отмечено прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию Ровеньки.

Кроме того, враг сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районах населенных пунктов Новозлатополь и Любимовка в Запорожской области.

На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечено. Враг продолжает ведение демонстрационных действий на указанном направлении.

Ранее сообщалось, что, по данным Пентагона, Россия передислоцировала менее 20% своих войск под Киевом.

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