Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией.
Об этом в интервью НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.
"Я положительно оцениваю любое контрнаступление, любое освобождение наших территорий… по численности войск направление самое слабое", - отметил эксперт.
Жданов также подчеркнул, что ВСУ могут выйти на государственную границу.
"У нас там есть все преимущества для того, чтобы имеющимися силами и средствами выйти на государственную границу. А потом у нас появится направление на юг и вдоль границы. Вот это пригодится, когда мы будем начинать масштабную контрнаступательную операцию", - заявил эксперт.
Война против Украины:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
Украинские войска по состоянию на воскресенье, 8 мая, ликвидировали уже около 25,5 тысячи российских оккупантов.
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