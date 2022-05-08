Эксперт считает, что у Украины есть все преимущества для того, чтобы имеющимися силами и средствами выйти на государственную границу.

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией.

Об этом в интервью НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Я положительно оцениваю любое контрнаступление, любое освобождение наших территорий… по численности войск направление самое слабое", - отметил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что ВСУ могут выйти на государственную границу.

"У нас там есть все преимущества для того, чтобы имеющимися силами и средствами выйти на государственную границу. А потом у нас появится направление на юг и вдоль границы. Вот это пригодится, когда мы будем начинать масштабную контрнаступательную операцию", - заявил эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Украинские войска по состоянию на воскресенье, 8 мая, ликвидировали уже около 25,5 тысячи российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Премьер Канады считает правильным называть действия России в Украине геноцидом

Макрон не считает "геноцидом" преступления РФ в Украине, а россиян и украинцев назвал "братьями"

Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом (видео)