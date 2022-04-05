Столичная власть просит киевлян и жителей области, которые выезжали в связи с военными действиями, пока не возвращаться домой / фото УНИАН
Жителям столицы объяснили недавние взрывы в Киеве.
Согласно сообщению Сухопутных войск ВСУ Украины, в городе специалистами проводится работа по разминированию территории.
"Звуки взрывов, которые сейчас слышны в столице - это работают пиротехники по разминированию территорий", - cказано в сообщении, обнародованном около 13:00.
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