В городе работают пиротехники над разминированием территории.

Жителям столицы объяснили недавние взрывы в Киеве.

Согласно сообщению Сухопутных войск ВСУ Украины, в городе специалистами проводится работа по разминированию территории.

"Звуки взрывов, которые сейчас слышны в столице - это работают пиротехники по разминированию территорий", - cказано в сообщении, обнародованном около 13:00.

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